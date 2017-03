Dec 18 (Infostrada Sports) - Results from the Spanish King's Cup Last 32 second leg matches on Wednesday Last 32 Wednesday, December 18, second leg Real Madrid - CD Olimpic Xativa (III) 2-0 (halftime: 2-0) First leg: CD Olimpic Xativa - Real Madrid 0-0. Real Madrid win 2-0 on aggregate. Sevilla - Racing Santander (III) 0-2 (halftime: 0-0) First leg: Racing Santander - Sevilla 0-1. Racing Santander win 2-1 on aggregate. Atletico Madrid - UE Sant Andreu (III) 2-1 (halftime: 0-1) First leg: UE Sant Andreu - Atletico Madrid 0-4. Atletico Madrid win 6-1 on aggregate. Real Betis - Lleida (III) 2-2 (halftime: 2-1) First leg: Lleida - Real Betis 1-2. Real Betis win 4-3 on aggregate. Real Sociedad - Algeciras (III) 4-0 (halftime: 1-0) First leg: Algeciras - Real Sociedad 1-1. Real Sociedad win 5-1 on aggregate. Almeria - Las Palmas (II) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Las Palmas - Almeria 1-3. Almeria win 3-1 on aggregate. Tuesday, December 17, second leg Barcelona - FC Cartagena (III) 3-0 (halftime: 1-0) First leg: FC Cartagena - Barcelona 1-4. Barcelona win 7-1 on aggregate. Granada CF - Alcorcon (II) 0-2 (halftime: 0-1, 90 mins: 0-2, penalty shootout: 4-5) First leg: Alcorcon - Granada CF 0-2. Alcorcon win 5-4 on penalties after 2-2 on aggregate. Elche - Villarreal 0-1 (halftime: 0-0) First leg: Villarreal - Elche 2-2. Villarreal win 3-2 on aggregate. Getafe - FC Girona (II) 4-1 (halftime: 3-0) First leg: FC Girona - Getafe 1-1. Getafe win 5-2 on aggregate. Levante - Recreativo Huelva (II) 4-0 (halftime: 2-0) First leg: Recreativo Huelva - Levante 1-0. Levante win 4-1 on aggregate. Osasuna - Malaga 1-1 (halftime: 1-0) First leg: Malaga - Osasuna 3-3. Osasuna win on away goals after 4-4 on aggregate. Next Fixtures (GMT): Thursday, December 19 Valencia v Gimnastic (III) (1830) Espanyol v Real Jaen CF (II) (1830) Rayo Vallecano v Real Valladolid (1830) Athletic Club v Celta Vigo (2030)