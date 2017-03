Jan 8 (Infostrada Sports) - Results from the Spanish King's Cup Last 16 first leg matches on Wednesday Last 16 Wednesday, January 8, first leg Barcelona - Getafe 4-0 (halftime: 1-0) Racing Santander (III) - Almeria 1-1 (halftime: 0-1) Alcorcon (II) - Espanyol 1-0 (halftime: 0-0) Real Betis - Athletic Club 1-0 (halftime: 1-0) Tuesday, January 7, first leg Valencia - Atletico Madrid 1-1 (halftime: 0-0) Next Fixtures (GMT): Thursday, January 9 Real Sociedad v Villarreal (1830) Real Madrid v Osasuna (2030) Rayo Vallecano v Levante (2030)