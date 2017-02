(Refiles to tabulate)

Jan 5 Spanish King's Cup last-16, first leg results on Thursday (La Liga unless stated, numerals denote division). Cordoba (II) 2 Espanyol 1 Valencia 1 Sevilla 0

Played on Wednesday Real Sociedad 2 Real Mallorca 0 Barcelona 4 Osasuna 0

Played on Tuesday Real Madrid 3 Malaga 2 Alcorcon (II) 2 Levante 1 CD Mirandes (III) 2 Racing Santander 0 Albacete (III) 0 Athletic Bilbao 0

(Compiled by Infostrada Sports; Editing by Tom Pilcher. To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)

((tom.pilcher@thomsonreuters.com; +44 20 7542 7933; Reuters Messaging: tom.pilcher.reuters.com@reuters.net)

Please double-click on the newslink:

for soccer stories