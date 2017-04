UPDATE 5-Soccer-Japanese championship results and standings

April 16 (Gracenote) - Results and standings from the Japanese championship matches on Sunday Sunday, April 16 Cerezo Osaka 2 Gamba Osaka 2 Consadole Sapporo 1 Kawasaki Frontale 1 FC Tokyo 0 Urawa Reds 1 Jubilo Iwata 2 Sagan Tosu 1 Sanfrecce Hiroshima 0 Yokohama F-Marinos 1 Shimizu S-Pulse 1 Omiya Ardija 1 Ventforet Kofu 0 Albirex Niigata 2 Vissel Kobe 1 Kashiwa Reysol 2 Standings