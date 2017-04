Feb 3 (Infostrada Sports) - Summaries from the Spanish King's Cup Semifinal first leg matches on Wednesday Barcelona 7 Luis Suarez 7,12,83,88, Lionel Messi 29,59,74 Missed penalty: Neymar 45+3 Valencia 0 Red Card: Shkodran Mustafi 45+2 Halftime: 3-0;Attendance: 60,635 - - - Next Fixtures (GMT): Thursday, February 4 Sevilla v Celta Vigo (1930)