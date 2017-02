Aug 19 La Liga fixtures

Saturday, August 20 (GMT) Levante v Real Zaragoza (1600) Espanyol v Granada CF (1600) Villarreal v Sporting Gijon (1800) Osasuna v Valencia (2000)

Sunday, August 21 (GMT) Rayo Vallecano v Real Mallorca (1000) Racing Santander v Getafe (1400) Real Madrid v Athletic Bilbao (1600) Malaga v Barcelona (1800) Real Betis v Sevilla (2000)

Monday, August 22 (GMT) Real Sociedad v Atletico Madrid (1900)

(Compiled by Infostrada Sports; Editing by John O'Brien; To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)