Soccer-Ukrainian championship champions group results and standings

April 14 (Gracenote) - Results and standings from the Ukrainian championship Champions Group matches on Friday Friday, April 14 Zarya Luhansk 0 Dynamo Kiev 1 Standings P W D L F A Pts 1 Shakhtar Donetsk 24 20 3 1 50 17 63 ------------------------- 2 Dynamo Kiev 25 17 4 4 52 24 55 ------------------------- 3 Zarya Luhansk 25 12 5 8 35 24 41 4 Olimpik Donetsk 24 9 8 7 28 34 35 ------------------------- 5 FK Oleksandriya 24 9 7 8 38 32 34