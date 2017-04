Soccer-Romanian championship champions group results and standings

April 10 (Gracenote) - Results and standings from the Romanian championship Champions Group matches on Monday Monday, April 10 FC Astra 1 Dinamo Bucharest 2 Sunday, April 9 CFR Cluj 0 FC Viitorul Constanta 0 Universitatea Craiova 0 FCSB 1 Standings P W D L F A Pts 1 FCSB 5 4 0 1 9 4 36 2 FC Viitorul Constanta 5 2 2 1 5 3 34 ------------------------- 3 CFR Cluj 5 2 1 2 7 7