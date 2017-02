Nov 19 Top scorers of La Liga on Saturday 15 Lionel Messi (Barcelona) 14 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 11 Gonzalo Higuain (Real Madrid) 8 Roberto Soldado (Valencia) 7 Radamel Falcao (Atletico Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid) 6 Fernando Llorente (Athletic Bilbao) 5 Cesc Fabregas (Barcelona)

Juanlu (Levante)

Michu (Rayo Vallecano)

David Barral (Sporting Gijon) 4 David Villa (Barcelona)

Xavi (Barcelona)

Miku (Getafe)

Santi Cazorla (Malaga)

Raul Garcia (Osasuna)

Tomer Hemed (Real Mallorca)

Imanol Agirretxe (Real Sociedad)

Helder Postiga (Real Zaragoza)

Manu (Sevilla)

