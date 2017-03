May 10 (Infostrada Sports) - Summaries from the La Liga matches on Saturday Levante 2 Angel 70, Andreas Ivanschitz 81 Red Card: Pedro Lopez 88 Valencia 0 Halftime: 0-0; Attendance: 19,896 - - - Villarreal 4 Ikechukwu Uche 22, Bruno 42, Jonathan 55, Jaume 64 Rayo Vallecano 0 Red Card: Arbilla 63 Halftime: 2-0; Attendance: 13,492 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, May 11 Athletic Club v Real Sociedad (1500) Atletico Madrid v Malaga (1700) Celta Vigo v Real Madrid (1700) Elche v Barcelona (1700) Getafe v Sevilla (1700) Granada CF v Almeria (1700) Espanyol v Osasuna (1700) Real Betis v Real Valladolid (1700)