Jan 10 (Infostrada Sports) - Summaries from the La Liga matches on Saturday Saturday, January 10 Eibar 2 Manu 33, Ander Capa 51 Getafe 1 Diego Castro 80 Halftime: 1-0; Attendance: 4,115 - - - Celta Vigo 1 Fabian Orellana 61 Missed penalty: Fabian Orellana 28 Valencia 1 Rodrigo 43 Halftime: 0-1; Attendance: 19,109 - - - Malaga 1 Nordin Amrabat 60 Villarreal 1 Jonathan 45+1 Halftime: 0-1; Attendance: 22,077 - - - Real Madrid 3 James Rodriguez 12, Gareth Bale 28, Nacho 76 Red Card: Fabio Coentrao 53 Espanyol 0 Halftime: 2-0; Attendance: 74,896 - - - Friday, January 9 Levante 0 Deportivo Coruna 0 Halftime: 0-0; Attendance: 12,560 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, January 11 Almeria v Sevilla (1100) Athletic Club v Elche (1600) Granada CF v Real Sociedad (1800) Barcelona v Atletico Madrid (2000) Monday, January 12 Rayo Vallecano v Cordoba (1945)