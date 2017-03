Nov 28 (Infostrada Sports) - Summaries from the La Liga matches on Saturday Saturday, November 28 Celta Vigo 2 Fabian Orellana 15, Nolito 84 Sporting Gijon 1 Carlos Castro 65 Halftime: 1-0;Attendance: 17,987 - - - Las Palmas 0 Deportivo Coruna 2 David Simon 19og, Lucas 90+1 Halftime: 0-1;Attendance: 19,146 - - - Malaga 2 Charles 45, Pablo Fornals 57 Red Card: Fernando Tissone 53 Granada CF 2 Youssef El Arabi 83, Ruben Rochina 86 Halftime: 1-0;Attendance: 22,931 - - - Atletico Madrid 1 Antoine Griezmann 3 Espanyol 0 Halftime: 1-0;Attendance: 44,893 - - - Barcelona 4 Neymar 22,53, Luis Suarez 41, Lionel Messi 90+1 Real Sociedad 0 Halftime: 2-0;Attendance: 74,020 - - - Friday, November 27 Levante 0 Red Card: Juanfran 81 Real Betis 1 Ruben Castro 4 Red Card: Heiko Westermann 79 Halftime: 0-1;Attendance: 13,957 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, November 29 Getafe v Villarreal (1100) Eibar v Real Madrid (1500) Rayo Vallecano v Athletic Club (1715) Sevilla v Valencia (1930)