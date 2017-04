April 30 (Infostrada Sports) - Summaries from the La Liga matches on Thursday Thursday, April 30 Granada CF 1 Diego Mainz 73 Espanyol 2 Sergio Garcia 45, Paco Montanes 84 Halftime: 0-1; Attendance: 15,097 - - - Rayo Vallecano 1 Adrian Embarba Blazquez 19 Red Card: Jorge Morcillo 63 Valencia 1 Daniel Parejo 66 Red Card: Rodrigo 77 Halftime: 1-0; Attendance: 10,055 - - - Wednesday, April 29 Villarreal 0 Atletico Madrid 1 Fernando Torres 74 Halftime: 0-0; Attendance: 18,725 - - - Elche 4 Jonathas 6, David Lomban 20pen, Mario Pasalic 54, Garry Rodrigues 90+1 Deportivo Coruna 0 Halftime: 2-0; Attendance: 19,642 - - - Eibar 1 Federico Piovaccari 51 Sevilla 3 Carlos Bacca 7,15, Jose Antonio Reyes 64 Halftime: 0-2; Attendance: 5,517 - - - Real Madrid 3 James Rodriguez 44, Mauro Dos Santos 49og, Alvaro Arbeloa 84 Almeria 0 Halftime: 1-0; Attendance: 69,813 - - - Celta Vigo 1 Nolito 89 Malaga 0 Halftime: 0-0; Attendance: 17,205 - - - Tuesday, April 28 Levante 1 David Barral 41 Cordoba 0 Halftime: 1-0; Attendance: 14,098 - - - Athletic Club 1 Aduriz 52pen Real Sociedad 1 Alberto De La Bella 60 Red Card: Mikel Gonzalez 50 Halftime: 0-0; Attendance: 42,322 - - - Barcelona 6 Lionel Messi 9pen,47, Luis Suarez 25,40, Neymar 28, Xavi 30 Getafe 0 Halftime: 5-0; Attendance: 65,356 - - - Next Fixtures (GMT): Friday, May 1 Real Sociedad v Levante (1845) Saturday, May 2 Cordoba v Barcelona (1400) Atletico Madrid v Athletic Club (1600) Sevilla v Real Madrid (1800) Deportivo Coruna v Villarreal (2000) Sunday, May 3 Espanyol v Rayo Vallecano (1000) Getafe v Granada CF (1500) Valencia v Eibar (1700) Malaga v Elche (1900) Monday, May 4 Almeria v Celta Vigo (1845)