May 12 (Infostrada Sports) - Summaries from the La Liga matches on Sunday Sunday, May 12 Malaga 0 Sevilla 0 Halftime: 0-0; Attendance: 30,000 - - - Atletico Madrid 1 Radamel Falcao 51 Barcelona 2 Alexis Sanchez 72, Gabi 80og Halftime: 0-0; Attendance: 54,000 - - - Real Betis 1 Ruben Castro 67 Celta Vigo 0 Halftime: 0-0; Attendance: 38,547 - - - Rayo Vallecano 0 Valencia 4 Roberto Soldado 28pen,34, Andres Guardado 61, Nelson Haedo Valdez 90+2 Halftime: 0-2; Attendance: 9,041 - - - Saturday, May 11 Espanyol 1 Cristian Stuani 23 Red Card: Victor Sanchez 90+1 Real Madrid 1 Gonzalo Higuain 58 Halftime: 1-0; Attendance: 30,023 - - - Osasuna 1 Alejandro Arribas 75 Getafe 0 Halftime: 0-0; Attendance: 19,500 - - - Real Valladolid 1 Javi Guerra 48 Deportivo Coruna 0 Halftime: 0-0; Attendance: 21,239 - - - Athletic Bilbao 2 Aduriz 8, Fernando Llorente 79 Missed penalty: Aduriz 26 Real Mallorca 1 Giovani Dos Santos 81 Red Card: Andreu Fontas 24, Ximo Navarro 90+1 Halftime: 1-0; Attendance: 35,000 - - - Friday, May 10 Levante 0 Red Card: Papakouli Diop 53, Pedro Lopez 90+3 Real Zaragoza 0 Halftime: 0-0; Attendance: 15,113 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, May 13 Real Sociedad v Granada CF (2000)