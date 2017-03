May 19 (Infostrada Sports) - Summaries from the La Liga matches on Sunday Sunday, May 19 Barcelona 2 Pedro 21, Marc Valiente 42og Real Valladolid 1 Victor Perez 89pen Halftime: 2-0; Attendance: 56,055 - - - Real Zaragoza 1 Helder Postiga 14 Athletic Bilbao 2 Fernando Llorente 80, Ibai Gomez 90+2 Halftime: 1-0; Attendance: 34,000 - - - Deportivo Coruna 2 Bruno Gama 50, Nelson Oliveira 90+1 Espanyol 0 Halftime: 0-0; Attendance: 34,000 - - - Levante 2 Robert Acquafresca 52, Vicente Iborra 86 Rayo Vallecano 3 Piti 20,72pen, Franco Vazquez 56 Halftime: 0-1; Attendance: 11,645 - - - Saturday, May 18 Sevilla 1 Ivan Rakitic 10 Red Card: Jose Antonio Reyes 57 Real Sociedad 2 Ivan Rakitic 16og, Imanol Agirretxe 24 Halftime: 1-2; Attendance: 35,000 - - - Granada CF 3 Youssef El Arabi 23, Guilherme Siqueira 80pen, Diego Buonanotte 90+3 Osasuna 0 Red Card: Nano 79 Halftime: 1-0; Attendance: 19,000 - - - Getafe 0 Valencia 1 Jeremy Mathieu 44 Halftime: 0-1; Attendance: 7,000 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, May 20 Real Mallorca v Real Betis (2000)