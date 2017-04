March 6 (Infostrada Sports) - Summaries from the La Liga matches on Sunday Sunday, March 6 Valencia 1 Denis Cheryshev 28 Red Card: Aderlan Santos 80 Atletico Madrid 3 Antoine Griezmann 24, Fernando Torres 72, Yannick Carrasco 85 Halftime: 1-1;Attendance: 40,819 - - - Real Sociedad 1 Diego Reyes 14 Levante 1 Deyverson 24 Halftime: 1-1;Attendance: 18,620 - - - Sporting Gijon 0 Athletic Club 2 Benat 27, Oscar De Marcos 59 Red Card: Aymeric Laporte 74 Halftime: 0-1;Attendance: 23,605 - - - Eibar 0 Barcelona 4 Munir El Haddadi 8, Lionel Messi 41,76pen, Luis Suarez 84 Halftime: 0-2;Attendance: 6,100 - - - Real Betis 2 Alfred N'Diaye 85, Ruben Castro 90+5 Red Card: Juan Vargas 53 Granada CF 0 Red Card: Andres Fernandez 90+3 Halftime: 0-0;Attendance: 43,174 - - - Saturday, March 5 Deportivo Coruna 3 Celso Borges 43, Federico Cartabia 69, Lucas 80 Malaga 3 Charles 29, Ignacio Camacho 63, Alejandro Arribas 89og Red Card: Ignacio Camacho 90+3 Halftime: 1-1;Attendance: 18,446 - - - Getafe 1 Emiliano Velazquez 86 Sevilla 1 Ever Banega 79 Halftime: 0-0;Attendance: 6,754 - - - Villarreal 0 Las Palmas 1 David Garcia 30 Halftime: 0-1;Attendance: 15,790 - - - Real Madrid 7 Pepe 41, Cristiano Ronaldo 50,58,64,76, Jese Rodriguez 77, Gareth Bale 81 Celta Vigo 1 Iago Aspas 62 Halftime: 1-0;Attendance: 68,467 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, March 7 Espanyol v Rayo Vallecano (1930)