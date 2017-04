May 10 (Infostrada Sports) - Summaries from the La Liga matches on Sunday Sunday, May 10 Celta Vigo 1 Santi Mina 58pen Sevilla 1 Kevin Gameiro 8 Halftime: 0-1; Attendance: 18,957 - - - Almeria 1 Thomas 31 Malaga 2 Jose Manuel Casado 23og, Javi Guerra 69 Halftime: 1-1; Attendance: 10,843 - - - Villarreal 1 Joel Campbell 26 Elche 0 Halftime: 1-0; Attendance: 13,649 - - - Levante 2 David Barral 32, Kalu Uche 63 Atletico Madrid 2 Guilherme Siqueira 35, Fernando Torres 80 Halftime: 1-1; Attendance: 19,314 - - - Saturday, May 9 Athletic Club 1 Aduriz 14 Deportivo Coruna 1 Alberto Lopo 90+3 Halftime: 1-0; Attendance: 39,670 - - - Real Madrid 2 Pepe 56, Isco 84 Missed penalty: Cristiano Ronaldo 45+2 Valencia 2 Alcacer 19, Javi Fuego 26 Halftime: 0-2; Attendance: 79,897 - - - Barcelona 2 Neymar 51, Pedro 85 Real Sociedad 0 Halftime: 0-0; Attendance: 86,047 - - - Granada CF 2 Diego Mainz 45, Youssef El Arabi 69pen Cordoba 0 Red Card: Inigo Lopez 30, Federico Cartabia 79 Halftime: 1-0; Attendance: 19,266 - - - Friday, May 8 Eibar 0 Espanyol 2 Sergio Garcia 29, Christian Stuani 60 Halftime: 0-1; Attendance: 5,722 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, May 11 Rayo Vallecano v Getafe (1845)