May 6 (Gracenote) - Summaries from the La Liga matches on Saturday Saturday, May 6 Granada CF 0 Real Madrid 4 James Rodriguez 3,11, Alvaro Morata 30,35 Halftime: 0-4;Attendance: 19,094 - - - Barcelona 4 Neymar 21, Lionel Messi 45,82pen, Luis Suarez 69 Villarreal 1 Cedric Bakambu 32 Halftime: 2-1;Attendance: 90,463 - - - Atletico Madrid 1 Saul Niguez 69 Red Card: Diego Godin 90+1 Eibar 0 Halftime: 0-0;Attendance: 46,748 - - - Sporting Gijon 1 Carlos Carmona 67 Las Palmas 0 Halftime: 0-0;Attendance: 21,758 - - - Friday, May 5 Sevilla 1 Pablo Sarabia 41 Real Sociedad 1 Carlos Vela 61 Red Card: David Zurutuza 79 Halftime: 1-0;Attendance: 28,607 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, May 7 Alaves v Athletic Club (1000) Valencia v Osasuna (1415) Deportivo Coruna v Espanyol (1630) Malaga v Celta Vigo (1845) Monday, May 8 Leganes v Real Betis (1845)