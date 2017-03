April 21 (Infostrada Sports) - Summaries from the La Liga matches on Sunday Sunday, April 21 Sevilla 0 Atletico Madrid 1 Radamel Falcao 76 Halftime: 0-0; Attendance: 28,000 - - - Osasuna 0 Real Sociedad 0 Halftime: 0-0; Attendance: 15,000 - - - Deportivo Coruna 1 Bruno Gama 38 Athletic Bilbao 1 Fernando Llorente 44 Red Card: Ander Iturraspe 81 Halftime: 1-1; Attendance: 33,500 - - - Getafe 0 Red Card: Borja 53, Federico Fernandez 72 Espanyol 2 Joan Verdu 37, Cristian Stuani 73 Halftime: 0-1; Attendance: 8,500 - - - Saturday, April 20 Valencia 5 Daniel Parejo 25, Roberto Soldado 28,30pen, Sergio Canales 31, Ever Banega 56 Malaga 1 Julio Baptista 45+1 Halftime: 4-1; Attendance: 40,000 - - - Barcelona 1 Cesc Fabregas 84 Missed penalty: David Villa 17 Levante 0 Halftime: 0-0; Attendance: 70,957 - - - Real Madrid 3 Mesut Ozil 45,90+1, Karim Benzema 57 Real Betis 1 Jorge Molina 73pen Halftime: 1-0; Attendance: 75,000 - - - Granada CF 1 Youssef El Arabi 73 Real Valladolid 1 Patrick Ebert 59 Halftime: 0-0; Attendance: 18,000 - - - Friday, April 19 Real Mallorca 1 Alejandro Alfaro 12 Rayo Vallecano 1 Piti 7 Halftime: 1-1; Attendance: 20,400 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, April 22 Celta Vigo v Real Zaragoza (2000)