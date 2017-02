April 2 (Infostrada Sports) - Summaries from the La Liga match on Monday: Monday, April 2 Sevilla 3 Alvaro Negredo 51, Manu 62, Jesus Navas 68 Real Mallorca 1 Tomer Hemed 74 Halftime: 0-0; Attendance: 36,000 - - - Sunday, April 1 Real Sociedad 4 Imanol Agirretxe 6, David Zurutuza 31, Antoine Griezmann 51, Carlos Vela 53 Rayo Vallecano 0 Halftime: 2-0; Attendance: 25,000 - - - Villarreal 0 Espanyol 0 Halftime: 0-0; Attendance: 17,000 - - - Valencia 1 Jonas 35 Levante 1 Arouna Kone 53 Halftime: 1-0; Attendance: 45,000 - - - Atletico Madrid 3 Eduardo Salvio 24, Diego 62, Radamel Falcao 77 Getafe 0 Halftime: 1-0; Attendance: 50,000 - - - Saturday, March 31 Barcelona 2 Andres Iniesta 40, Lionel Messi 58pen Athletic Bilbao 0 Halftime: 1-0; Attendance: 88,027 - - - Malaga 0 Real Betis 2 Ruben Castro 39, Dorado 45+2 Halftime: 0-2; Attendance: 30,000 - - - Osasuna 1 Nino 48 Red Card: Roland Lamah 90 Real Madrid 5 Karim Benzema 7, Cristiano Ronaldo 37,70, Gonzalo Higuain 40,77 Halftime: 0-3; Attendance: 18,161 - - - Sporting Gijon 1 Sebastian Eguren 50 Real Zaragoza 2 Helder Postiga 37, Angel Lafita 90 Halftime: 0-1; Attendance: 28,000 - - - Racing Santander 0 Granada CF 1 Guilherme Siqueira 89pen Halftime: 0-0; Attendance: 15,960 - - - (To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com; dave.thompson@thomsonreuters.com +44 207 542 7933; Reuters messenger: dave.thompson.reuters.com@reuters.net; Please double click on the newslink for more soccer)