Dec 30 (Infostrada Sports) - Summaries from the La Liga matches on Wednesday Las Palmas 4 Tana 32, Sergio Araujo 50, Jonathan Viera 80pen, David Lomban 90+2og Granada CF 1 Adalberto Penaranda 56 Red Card: Cristiano Biraghi 86 Halftime: 1-0;Attendance: 18,973 - - - Barcelona 4 Heiko Westermann 30og, Lionel Messi 33, Luis Suarez 46,83 Missed penalty: Neymar 29 Real Betis 0 Halftime: 2-0;Attendance: 83,630 - - - Celta Vigo 0 Athletic Club 1 Raul Garcia 71 Halftime: 0-0;Attendance: 19,092 - - - Getafe 0 Deportivo Coruna 0 Halftime: 0-0;Attendance: 5,667 - - - Eibar 2 Keko 55, Borja Baston 62 Sporting Gijon 0 Halftime: 0-0;Attendance: 5,471 - - - Rayo Vallecano 0 Atletico Madrid 2 Angel Correa 88, Antoine Griezmann 90 Halftime: 0-0;Attendance: 12,315 - - - Sevilla 2 Ciro Immobile 16, Ever Banega 41 Espanyol 0 Halftime: 2-0;Attendance: 35,544 - - - Levante 0 Malaga 1 Duda 79 Halftime: 0-0;Attendance: 12,094 - - - Real Madrid 3 Cristiano Ronaldo 42pen,67, Lucas 86 Missed penalty: Cristiano Ronaldo 24 Real Sociedad 1 Bruma 49 Halftime: 1-0;Attendance: 69,896 - - - Next Fixtures (GMT): Thursday, December 31 Villarreal v Valencia (1500) Saturday, January 2 Espanyol v Barcelona (1500) Atletico Madrid v Levante (1930) Malaga v Celta Vigo (2105) Sunday, January 3 Rayo Vallecano v Real Sociedad (1100) Granada CF v Sevilla (1500) Real Betis v Eibar (1500) Athletic Club v Las Palmas (1715) Deportivo Coruna v Villarreal (1715) Valencia v Real Madrid (1930) Monday, January 4 Sporting Gijon v Getafe (1930)