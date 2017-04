Jan 2 (Infostrada Sports) - Summaries from the La Liga matches on Saturday Malaga 2 Charles 8, Raul Albentosa 26 Missed penalty: Nordin Amrabat 66 Celta Vigo 0 Red Card: Ruben Blanco 64 Halftime: 2-0;Attendance: 17,635 - - - Atletico Madrid 1 Thomas 81 Levante 0 Halftime: 0-0;Attendance: 43,417 - - - Espanyol 0 Barcelona 0 Halftime: 0-0;Attendance: 28,975 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, January 3 Rayo Vallecano v Real Sociedad (1100) Granada CF v Sevilla (1500) Real Betis v Eibar (1500) Athletic Club v Las Palmas (1715) Deportivo Coruna v Villarreal (1715) Valencia v Real Madrid (1930) Monday, January 4 Sporting Gijon v Getafe (1930)