April 30 (Infostrada Sports) - Summaries from the La Liga matches on Saturday Saturday, April 30 Granada CF 3 Ruben Rochina 13, Youssef El Arabi 22, Ricardo Costa 71 Las Palmas 2 Jonathan Viera 3,12 Halftime: 2-2;Attendance: 22,369 - - - Real Betis 0 Red Card: Heiko Westermann 35 Barcelona 2 Ivan Rakitic 50, Luis Suarez 81 Halftime: 0-0;Attendance: 44,015 - - - Atletico Madrid 1 Antoine Griezmann 55 Rayo Vallecano 0 Halftime: 0-0;Attendance: 49,263 - - - Real Sociedad 0 Real Madrid 1 Gareth Bale 80 Halftime: 0-0;Attendance: 26,426 - - - Friday, April 29 Sporting Gijon 2 Carlos Carmona 43, Jony 82 Eibar 0 Halftime: 1-0;Attendance: 26,035 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, May 1 Athletic Club v Celta Vigo (1000) Espanyol v Sevilla (1400) Deportivo Coruna v Getafe (1615) Valencia v Villarreal (1830) Monday, May 2 Malaga v Levante (1830)