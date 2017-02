Dec 16 (Infostrada Sports) - Summaries from the La Liga matches on Sunday Sunday, December 16 Barcelona 4 Adriano Correia 36, Sergio Busquets 45, Lionel Messi 57,88 Atletico Madrid 1 Radamel Falcao 31 Halftime: 2-1; Attendance: 86,637 - - - Real Madrid 2 Cristiano Ronaldo 45+1, Fabio Coentrao 48 Espanyol 2 Sergio Garcia 31, Juan Albin 88 Halftime: 1-1; Attendance: 77,000 - - - Valencia 0 Rayo Vallecano 1 Alejandro Dominguez 83pen Halftime: 0-0; Attendance: 35,453 - - - Real Zaragoza 0 Levante 1 Ruben Garcia Santos 19 Red Card: Christian Lell 90+4 Halftime: 0-1; Attendance: 17,000 - - - Saturday, December 15 Sevilla 0 Red Card: Federico Fazio 69 Malaga 2 Martin Demichelis 49, Eliseu 70pen Halftime: 0-0; Attendance: 20,000 - - - Granada CF 0 Real Sociedad 0 Halftime: 0-0; Attendance: 19,500 - - - Real Mallorca 0 Athletic Bilbao 1 Aduriz 11 Halftime: 0-1; Attendance: 12,834 - - - Getafe 1 Diego Castro 90+3pen Osasuna 1 Kike Sola 84 Red Card: Emiliano Armenteros 77 Halftime: 0-0; Attendance: 8,000 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, December 17 Deportivo Coruna v Real Valladolid (1900) Celta Vigo v Real Betis (2030)