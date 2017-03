May 7 (Infostrada Sports) - Summaries from the La Liga matches on Wednesday Real Valladolid 1 Humberto Osorio 85 Real Madrid 1 Sergio Ramos 35 Halftime: 0-1; Attendance: 22,013 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, May 10 Villarreal v Rayo Vallecano (1800) Levante v Valencia (2000) Sunday, May 11 Athletic Club v Real Sociedad (1500) Atletico Madrid v Malaga (1700) Celta Vigo v Real Madrid (1700) Elche v Barcelona (1700) Getafe v Sevilla (1700) Granada CF v Almeria (1700) Espanyol v Osasuna (1700) Real Betis v Real Valladolid (1700)