Sept 20 La Liga summaries on Tuesday Real Sociedad 1 Daniel Estrada 64 Granada CF 0 Halftime: 0-0; Attendance: 25,000 - - - Osasuna 0 Sevilla 0 Halftime: 0-0; Attendance: 16,000 - - - Still playing (GMT): Villarreal v Real Mallorca (2000) Wednesday Atletico Madrid v Sporting Gijon (1800) Malaga v Athletic Bilbao (1800) Racing Santander v Real Madrid (1800) Rayo Vallecano v Levante (1800) Valencia v Barcelona (2000) Thursday Espanyol v Getafe (1800) Real Betis v Real Zaragoza (2000) (Editing by Tony Jimenez. To comment on this story: sportsfeedback@thomsonreuters.com)