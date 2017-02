(Adds summary)

Sept 20 La Liga summaries on Tuesday Real Sociedad 1 Daniel Estrada 64 Granada CF 0 Halftime: 0-0; Attendance: 25,000 - - - Osasuna 0 Sevilla 0 Halftime: 0-0; Attendance: 16,000 - - - Villarreal 2 Giuseppe Rossi 8, Nilmar 52 Real Mallorca 0 Halftime: 1-0; Attendance: 19,000 (Editing by Tony Jimenez. To comment on this story: sportsfeedback@thomsonreuters.com)