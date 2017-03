Soccer-Bulgarian championship results and standings

March 12 (Gracenote) - Results and standings from the Bulgarian championship matches on Sunday Sunday, March 12 Pirin Blagoevgrad 4 Slavia Sofia 0 Saturday, March 11 Cherno More Varna 1 Botev Plovdiv 1 CSKA-Sofia 2 Montana 1 Friday, March 10 Dunav 2010 1 Lokomotiv Plovdiv 1 Standings P W D L F A Pts 1 Ludogorets 23 19 3 1 60 17 60 2 Levski Sofia 23 14 6 3 36 15 48 3 CSKA-Sofia