Soccer-Serie A summaries

March 13 (Gracenote) - Summaries from the Serie A matches on Monday Monday, March 13 Lazio 3 Ciro Immobile 56, Keita Balde Diao 87, Felipe Anderson 90 Torino 1 Maxi Lopez 72 Halftime: 0-0;Attendance: 20,000 - - - Sunday, March 12 Palermo 0 AS Roma 3 Stephan El Shaarawy 22, Edin Dzeko 76, Bruno Pe