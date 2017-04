UPDATE 1-Soccer-Russian championship results and standings

April 10 (Gracenote) - Results and standings from the Russian championship Regular match on Monday Monday, April 10 Tom Tomsk 2 Rubin Kazan 2 Ural Yekaterinenburg 2 Orenburg 0 Sunday, April 9 FC Krasnodar 1 CSKA Moscow 1 FC Ufa 1 Spartak Moscow 3 Lokomotiv Moscow 0 Rostov 0 Saturday, April 8 Zenit St Petersburg 1 Anzhi Makhachkala 1 Krylya Sovietov Samara 2 Amkar Perm