Soccer-Libertadores Cup group stage fixtures

March 13 (Gracenote) - Fixtures from the Libertadores Cup Group Stage matches on Monday Main Tournament - Group Stage - Group 3 Tuesday, March 14 (GMT) Melgar (Peru) v Emelec (Ecuador) (2230) Main Tournament - Group Stage - Group 1 Wednesday, March 15 (GMT) Botafogo (Brazil) v Estudiantes (Argentina) (0000) Barcelona SC (Ecuador) v Atletico Nacional (Colombia) (0045) Main Tournament - Group Stage - Group 4 Wednesday, M