April 2 (Infostrada Sports) - Top scorers of La Liga on Monday: 37 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 36 Lionel Messi (Barcelona) 20 Radamel Falcao (Atletico Madrid)

Gonzalo Higuain (Real Madrid) 17 Karim Benzema (Real Madrid) 16 Roberto Soldado (Valencia) 14 Fernando Llorente (Athletic Bilbao) 13 Michu (Rayo Vallecano) 11 Arouna Kone (Levante)

Ruben Castro (Real Betis) 10 Xavi (Barcelona)

Manu (Sevilla) 9 Cesc Fabregas (Barcelona)

Salomon Rondon (Malaga)

Imanol Agirretxe (Real Sociedad)

David Barral (Sporting Gijon) 8 Alexis Sanchez (Barcelona)

Miku (Getafe)

Ruben Suarez (Levante)

Cristian Stuani (Racing Santander)

Raul Tamudo (Rayo Vallecano)

Alvaro Negredo (Sevilla)

