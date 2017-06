Soccer-Colombian championship final Liga Aguila I result

June 19 (Gracenote) - Result from the Colombian championship Final Liga Aguila I match on Sunday Final Liga Aguila I Monday, June 19, second leg Atletico Nacional - Deportivo Cali 5-1 (halftime: 3-1) First leg: Deportivo Cali - Atletico Nacional 2-0. Atletico Nacional win 5-3 on aggregate.