UPDATE 2-Soccer-Dutch championship top scorers

April 16 (Gracenote) - Top scorers of the Dutch championship on Sunday 19 Nicolai Jorgensen (Feyenoord) 18 Ricky van Wolfswinkel (Vitesse Arnhem) 17 Enes UEnal (Twente Enschede) Reza Ghoochannejhad (Heerenveen) 16 Samuel Armenteros (Heracles Almelo) 14 Mimoun Mahi (Groningen) Jens Toornstra (Feyenoord) 13 Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) Wout Weghorst (AZ Alkmaar) Sebastien Haller (Utrecht)