Soccer-Ligue 1 results and standings

April 7 (Gracenote) - Results and standings from the Ligue 1 Regular match on Friday Friday, April 7 Lille 1 Nice 2 Standings P W D L F A Pts 1 Monaco 30 22 5 3 87 26 71 2 Nice 32 20 10 2 52 26 70 ------------------------- 3 Paris St Germain 30 21 5 4 60 21 68 ------------------------- 4 Olympique Lyon 31 17 3 11 64 35 54 ------------------------- 5 Olympique Marseille 31 13 8 10 44 38 47 6 Girondins Bord