Sept 20 La Liga top scorers on Tuesday 5 Lionel Messi (Barcelona) Roberto Soldado (Valencia) 4 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 3 Radamel Falcao (Atletico Madrid) Cesc Fabregas (Barcelona) Miku (Getafe) Santi Cazorla (Malaga) Imanol Agirretxe (Real Sociedad) Alvaro Negredo (Sevilla) 2 David Villa (Barcelona) Xavi (Barcelona) Joaquin (Malaga) Sergio Garcia (Espanyol) Ruben Castro (Real Betis) Karim Benzema (Real Madrid) Luis Garcia (Real Zaragoza) Giuseppe Rossi (Villarreal) (Editing by Tony Jimenez. To comment on this story: sportsfeedback@thomsonreuters.com)