Sept 26 Top scorers in La Liga on Monday 8 Lionel Messi (Barcelona) 7 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 5 Radamel Falcao (Atletico Madrid) Roberto Soldado (Valencia) 4 Cesc Fabregas (Barcelona) Santi Cazorla (Malaga) Imanol Agirretxe (Real Sociedad) 3 David Villa (Barcelona) Miku (Getafe) Michu (Rayo Vallecano) Karim Benzema (Real Madrid) Alvaro Negredo (Sevilla)