MADRID, Sept 2 List of major La Liga transfers during the transfer window just ended (estimated cost in millions of dollars). Player From To Fee Gareth Bale Tottenham Hotspur Real Madrid 132 Neymar Santos Barcelona 75 Asier Illarramendi Real Sociedad Real Madrid 52 Isco Malaga Real Madrid 40 Josuha Guilavogui St Etienne Atletico Madrid 13 Dorlan Pabon Monterrey Valencia 11 Bebat Etxebarria Real Betis Athletic Bilbao 11 Toby Alderweireld Ajax Amsterdam Atletico Madrid 9 Leo Baptistao Rayo Vallecano Atletico Madrid 9 David Villa Barcelona Atletico Madrid 3 (Reporting by Iain Rogers, editing by Pritha Sarkar)