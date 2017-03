MADRID, Aug 20 Below is a list of the biggest transfers so far by La Liga clubs for the 2014/15 season (estimated cost in millions of dollars). Player From To Fee Luis Suarez Liverpool Barcelona 120.0 James Rodriguez AS Monaco Real Madrid 118.3 Toni Kroos Bayern Munich Real Madrid 44.4 Antoine Griezmann Sociedad Atletico 44.4 Mario Mandzukic Bayern Munich Atletico 32.6 Jeremy Mathieu Valencia Barcelona 29.6 Ivan Rakitic Sevilla Barcelona 26.6 Thomas Vermaelen Arsenal Barcelona 25.4 (Compiled by Iain Rogers, editing by Ken Ferris)