July 27 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Swiss championship matches on Saturday Saturday, July 27 Basel 2 FC Lausanne-Sport 0 Grasshoppers 4 Aarau 2 Standings P W D L F A Pts 1 Grasshoppers 3 2 1 0 7 3 7 2 Basel 3 2 1 0 6 2 7 ------------------------- 3 Young Boys 2 2 0 0 5 1 6 4 FC Zurich 2 1 1 0 3 2 4 ------------------------- 5 Thun 2 1 0 1 5 5 3 ------------------------- 6 Luzern 2 1 0 1 4 4 3 7 Aarau 3 1 0 2 7 9 3 8 Sion 2 0 1 1 0 2 1 9 St Gallen 2 0 0 2 2 5 0 ------------------------- 10 FC Lausanne-Sport 3 0 0 3 1 7 0 1-2: Champions League preliminary round 3-4: Europa League 5: Europa League depending on domestic cup 10: Relegation Next Fixtures (GMT): Sunday, July 28 Luzern v FC Zurich (1145) Sion v St Gallen (1145) Young Boys v Thun (1400)