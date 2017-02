Nov 4 Turkish soccer championship fixtures (times GMT):

Friday: Samsunspor v Ankaragucu (1800) Sivasspor v Fenerbahce (1800)

Saturday: Manisaspor v Antalyaspor (1100) Orduspor v Gaziantepspor (1100) Karabukspor v Eskisehirspor (1400) Galatasaray v Mersin Idmanyurdu (1700)

Sunday: Buyuksehir Bld. Spor v Bursaspor (1100) Trabzonspor v Kayserispor (1400) Genclerbirligi v Besiktas (1700)

