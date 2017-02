May 6 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Turkish championship playoffs on Sunday. Bursaspor 2 Sivasspor 0 Eskisehirspor 3 Buyuksehir Bld. Spor 1 Galatasaray 2 Besiktas 2 Trabzonspor 1 Fenerbahce 3 Standings P W D L F A Pts 1 Galatasaray 5 2 2 1 9 6 47 ------------------------- 2 Fenerbahce 5 4 0 1 9 4 46 ------------------------- 3 Trabzonspor 5 1 1 3 4 9 32 ------------------------- 4 Besiktas 5 1 1 3 4 7 32 1: Champions League / EC I 2: Champions League preliminary round 3: Europa League 4: Europa League play-off