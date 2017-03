Oct 4 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Ukrainian championship matches on Saturday Saturday, October 4 Chernomorets Odessa 2 Metalurg Donetsk 2 Olimpik Donetsk 1 Karpaty Lviv 0 Zarja Lugansk 2 Zakarpattya Uzhgorod 1 Friday, October 3 Volyn Lutsk 2 Vorskla Poltava 2 Standings P W D L F A Pts 1 Dnipro Dnipropetrovsk 7 6 1 0 19 3 19 ------------------------- 2 Shakhtar Donetsk 7 6 0 1 15 2 18 ------------------------- 3 Dynamo Kiev 7 5 2 0 15 5 17 4 Olimpik Donetsk 8 4 1 3 6 16 13 ------------------------- 5 Vorskla Poltava 8 3 3 2 11 7 12 ------------------------- 6 Zarja Lugansk 8 3 2 3 8 8 11 7 Chernomorets Odessa 8 2 4 2 10 9 10 8 Volyn Lutsk 8 3 1 4 10 12 10 9 Metalurg Donetsk 8 2 3 3 11 11 9 10 Metalist Kharkiv 7 2 2 3 10 13 8 11 Metalurg Zaporizhya 7 2 1 4 5 12 7 12 Zakarpattya Uzhgorod 8 0 4 4 6 10 4 13 Karpaty Lviv * 8 1 2 5 8 15 2 ------------------------- 14 Illichevets Mariupol 7 0 2 5 7 18 2 ------------------------- * Deducted 3 points. 1: Champions League / EC I 2: Champions League preliminary round 3-4: Europa League 5: Europa League depending on domestic cup 14: Relegation Next Fixtures (GMT): Sunday, October 5 Illichevets Mariupol v Dnipro Dnipropetrovsk (1100) Metalist Kharkiv v Metalurg Zaporizhya (1400) Dynamo Kiev v Shakhtar Donetsk (1630)