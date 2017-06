May 14 (Gracenote) - Results and standings from the Ukrainian championship Relegation Group matches on Sunday Sunday, May 14 Dnipro Dnipropetrovsk 2 Karpaty Lviv 3 Vorskla Poltava 1 FK Zirka Kropyvnytskyi 1 Friday, May 12 Volyn Lutsk 0 Stal Kamianske 1 Standings P W D L F A Pts 1 Stal Kamianske 29 10 7 12 26 30 37 2 Vorskla Poltava 29 9 8 12 30 32 35 3 FK Zirka Kropyvnytskyi 29 8 7 14 26 40 31 4 Karpaty Lviv * 29 7 9 13 32 39 24 ------------------------- 5 Dnipro Dnipropetrovsk ** 29 7 13 9 30 36 19 R6 Volyn Lutsk 29 3 4 22 14 48 13 ------------------------- * Deducted 6 points. ** Deducted 15 points. R - Relegated 5-6: Relegation