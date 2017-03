MONTEVIDEO, March 9 Copa America holders Uruguay named a squad without suspended striker Luis Suarez on Monday for a friendly away to Morocco in Agadir on March 28.

Suarez, serving a nine-match FIFA ban for biting at last year's World Cup finals in Brazil, will miss Uruguay's defence of the Copa in Chile from June 11-July 4.

Squad:

Goalkeepers: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco da Gama), Rodrigo Munoz (Libertad)

Defenders: Maximiliano Pereira (Benfica), Matias Aguirregaray (Estudiantes), Jose Maria Gimenez, Diego Godin (both Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sunderland), Emiliano Velazquez (Getafe), Gaston Silva (Torino)

Midfielders: Egidio Arevalo Rios (UANL Tigres), Walter Gargano (Napoli), Alvaro Pereira (Estudiantes), Guzman Pereira, Mathias Corujo (Universidad de Chile), Camilo Mayada, Carlos Sanchez (River Plate), Gaston Ramirez (Hull City), Nicolas Lodeiro (Boca Juniors), Cristian Rodriguez (Parma), Alvaro Gonzalez (Torino)

Forwards: Diego Rolan (Bordeaux), Jonathan Rodriguez (Benfica), Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro), Edinson Cavani (Paris St Germain), Cristhian Stuani (Espanyol), Abel Hernandez (Hull City) (Reporting by Rex Gowar; editing by Justin Palmer)