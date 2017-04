Nov 23 (Infostrada Sports) - Results from the Venezuelan championship play-offs Quarterfinal first leg matches on Sunday Quarterfinal Sunday, November 22, first leg Aragua FC - Zulia FC 0-0 (halftime: 0-0) Sunday, November 22, first leg Caracas FC - Zamora FC 1-1 (halftime: 0-1) CD Lara - Deportivo La Guaira 0-2 (halftime: 0-1) Mineros de Guayana - Deportivo Tachira 4-1 (halftime: 2-0)