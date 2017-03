Sept 24 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Liga Movistar matches on Wednesday Wednesday, September 24 Zamora FC Caracas FC Postponed Deportivo Petare Llaneros de Guanare Postponed Trujillanos FC 3 Atletico Venezuela 3 Tucanes de Amazonas 2 Zulia FC 0 Standings P W D L F A Pts 1 Deportivo Tachira 6 5 1 0 14 2 16 ------------------------- 2 Tucanes de Amazonas 7 4 2 1 9 6 14 3 Deportivo La Guaira 6 4 1 1 11 6 13 4 Carabobo FC 5 2 3 0 6 4 9 5 Estudiantes de Merida 6 2 3 1 6 7 9 6 Atletico Venezuela 7 2 3 2 6 8 9 7 Trujillanos FC 5 2 2 1 8 5 8 8 Deportivo Anzoategui 5 2 1 2 8 4 7 9 Caracas FC 3 2 0 1 8 2 6 10 Mineros de Guayana 5 1 3 1 6 6 6 11 Portuguesa FC 6 1 3 2 4 6 6 12 CD Lara 6 0 5 1 4 5 5 13 Aragua FC 6 1 2 3 6 13 5 14 Deportivo Petare 6 1 4 1 4 4 4 15 Zamora FC 5 0 4 1 5 6 4 16 Zulia FC 6 1 0 5 3 8 3 17 Metropolitanos FC 6 0 3 3 4 10 3 18 Llaneros de Guanare 6 1 0 5 2 12 3 Next Fixtures (GMT): Wednesday, September 24 Deportivo Petare v Llaneros de Guanare (2030) Postponed Carabobo FC v Portuguesa FC (2330) CD Lara v Mineros de Guayana (2330) Deportivo Anzoategui v Deportivo Tachira (2330) Thursday, September 25 Estudiantes de Merida v Metropolitanos FC (0000) Zamora FC v Caracas FC (0000) Postponed Deportivo La Guaira v Aragua FC (2230) Sunday, September 28 Tucanes de Amazonas v Zamora FC (1930) Aragua FC v CD Lara (2000) Zulia FC v Deportivo Anzoategui (2000) Llaneros de Guanare v Atletico Venezuela (2030) Metropolitanos FC v Trujillanos FC (2030) Mineros de Guayana v Estudiantes de Merida (2030) Caracas FC v Deportivo La Guaira (2130) Deportivo Tachira v Carabobo FC (2130) Portuguesa FC v Deportivo Petare (2130)