May 14 (Infostrada Sports) - Results from the Venezuelan championship play-offs matches on Wednesday Copa Sudamericana Play-off, 1st Round Thursday, May 14 Zamora FC - Estudiantes de Merida 4-2 (halftime: 2-1) First leg: Estudiantes de Merida - Zamora FC 1-2. Zamora FC win 6-3 on aggregate. Aragua FC - Carabobo FC 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Carabobo FC - Aragua FC 1-0. Carabobo FC win 1-0 on aggregate. Mineros de Guayana - Tucanes de Amazonas 3-0 (halftime: 1-0) First leg: Tucanes de Amazonas - Mineros de Guayana 0-0. Mineros de Guayana win 3-0 on aggregate. Copa Sudamericana Play-off, 1st Round Wednesday, May 13 CD Lara - Atletico Venezuela 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Atletico Venezuela - CD Lara 1-0. CD Lara win 2-1 on aggregate. Next Fixtures (GMT): Copa Sudamericana Play-off, 2nd Round Sunday, May 17 v v