UPDATE 1-Soccer-Ligue 1 summaries

Jan 27 (Gracenote) - Summaries from the Ligue 1 matches on Friday Olympique Marseille 5 Bafetimbi Gomis 4,19,77, Rolando 38, Florian Thauvin 88pen Montpellier HSC 1 Ryad Boudebouz 49 Red Card: William Remy 87 Halftime: 3-0;Attendance: 28,527 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, January 28 Olympique Lyon v Lille (1600) Angers SCO v Metz (1900) AS Nancy-Lorraine v