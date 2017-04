(Fixes typos in Mizuho Sakaguchi and Rumi Utsugi)

VANCOUVER, July 5 Teams for the Women's World Cup final between the United States and Japan at BC Place on Sunday:

United States (4-5-1) 1-Hope Solo; 11-Ali Krieger, 4-Becky Sauerbrunn, 19-Julie Johnston, 22-Meghan Klingenberg; 17-Tobin Heath, 14-Morgan Brian, 12-Lauren Holiday, 10-Carli Lloyd, 15-Megan Rapinoe; 13-Alex Morgan.

Japan (4-4-2) 18-Ayumi Kaihori; 19-Saori Ariyoshi, 3-Azusa Iwashimizu, 4-Saki Kumagai, 5-Aya Sameshima; 9-Nahomi Kawasumi, 6-Mizuho Sakaguchi, 13-Rumi Utsugi, 8-Aya Miyama, 11-Shinobu Ohno, 17-Yuki Ogimi. (Reporting by Simon Evans in Vancouver; editing by Gene Cherry)